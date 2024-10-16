Esenler’de yaklaşık 15 gündür boş olan binanın çatısında yaşanan çökme sonrası çatıdan kopan parçalar park halindeki araçların üzerine düştü. Bu sırada yolun karşısında geçmeye çalışan bir vatandaşın çatıdan düşen parçalardan saniyelerle kurtulduğu o anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi 1118. Sokaktaki bir metruk binada meydana geldi. Yaklaşık 15 gün önce kentsel dönüşüm çerçevesinde boşaltına bir binanın çatısında çökme meydana geldi. Çatıdan kopan parçalar, binanın önünde park halinde olan iki otomobilin üzerine düştü. Yaralı ve can kaybının olmadığı olayda araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Çatının düşen parçalardan saniyelerle kurtuldu

Kentsel dönüşüm çerçevesinde boşaltılan binanın çatısının bir kısmı çöktü. Çatıdan kopan parçaların bir kısmı park halindeki araçların üzerine düştü. O esnada yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaş, çatıdan düşen parçalardan saniyelerle kurtulduğu o anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde çatıdan kopan parçaların park halindeki araçların üzerine düştüğü ve saniyeler öncesinde bir vatandaşın yolun karşısına geçerek saniyelerle kurtulduğu görülüyor.