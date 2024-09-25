Balıkesir’in Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, İtfaiye Haftası dolayısıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Edremit İtfaiye Grup Amirliği’ni ziyaret etti.

Başkan Ertaş, beraberinde belediye meclis üyeleri ile birlikte Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Edremit İtfaiye Grup Amirliği’ni ziyaret ederek itfaiye personeliyle bir araya geldi. İtfaiye personelinin haftasını kutladı ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Ziyaret sırasında, itfaiye ekiplerinin yaptıkları çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Ertaş, itfaiye teşkilatının kent için hayati bir öneme sahip olduğunu belirtti. Özellikle yangınlar, doğal afetler ve acil durumlarda gösterdikleri hızlı ve etkili müdahalelerle itfaiyecilerin, halkın güvenliğini sağlama konusundaki kritik rollerine vurgu yaptı.

Başkan Ertaş, “Her türlü felaket ve acil durumlarda, zorlu şartlara karşı cesaretle mücadele eden itfaiyecilerimize canı gönülden teşekkür ediyor, tüm itfaiyecilerimizin İtfaiye Haftası’nı kutluyorum” dedi.