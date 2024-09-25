Körfez Kent esnafıyla bir araya gelen Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Göreve geldiğimizden bu yana sorunu yerine görerek birlikte çözüm üretiyor, ortak akılla hareket ediyoruz" dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Körfez Kent bölgesinde hizmet veren esnaf ile bir araya geldi. Başkan Söğüt, Körfez’de güzel bir birliktelik havasının olduğunu belirterek, "Belirli aralıklarla da sizleri ziyaret ediyor, karşılıklı istişarelerde bulunuyoruz. Sizlerden gelen taleplerin çoğunu yerine getirdik, getirmeye de devam ediyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana sorunu yerine görerek birlikte çözüm üretiyor, ortak akılla hareket ediyoruz. Bugün; emeği ve gayreti ile Ahilik kültürümüzün günümüzdeki en önemli örneği olan esnafımızla bir arada olmak istedik. Tüm esnaflarımızın ahilik haftasını kutluyor, helal ve bol kazançlar diliyorum" ifadelerini kullandı.