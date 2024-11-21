Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı organizasyonunda Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen zirvede Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, kadın konuşmacı olarak ön plana çıktı.

Bakü ’İklim Eylemine Öncülük Eden Şehirler, Kentsel Dayanıklılık ve Yenilikçiliğin Güçlendirilmesi’ başlıklı panelde konuşan Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Belediyesi tarafından çevreci belediyecilik alanında gerçekleştirilen proje ve çalışmalarını anlattı. ‘Yerel İklim Eyleminde Kadın Liderliği: Değişim ve Adaptasyon’ üzerine Bilecik’te gerçekleştirilen çalışmaları anlatan Başkan Subaşı "Yaptığımız çalışmalarla ilgili bir sunum yaparak ülkemizi temsil etmenin gururunu yaşıyorum’’ ifadelerini kullandı.

Küresel bir tehdit olan iklim değişikliğiyle mücadelede sürecinde yerel yönetimlerin önemini ortaya koyan konuşmasını gerçekleştiren Başkan Subaşı, panelin birçok yönden olumlu yansımalarının olacağını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Başkan Subaşı kadın liderliğinin iklim üzerindeki rolünü anlattı

Zirvede yerel iklim eyleminde kadın liderliği konusunda konuşan Başkan Subaşı, kadın liderliğinin iklim krizindeki rolüne dikkat çekerek şunları söyledi: “İklim değişikliği gibi afetlerin, tüm toplumsal kesimleri aynı biçimde etkilemediğini biliyoruz. Kırılgan grupların etkilenme biçimleri, kadınların, yaşlıların, çocukların ve sosyal ekonomik durumu farklı olan bireylerin etkilenme biçimleri değişiyor. Kadınlar ve erkekler, meselelere farklı bakış açılarıyla yaklaşabiliyor. Bu noktada, Türkiye’de kadınların yerel iklim eylemlerindeki liderliği, toplulukların dönüşümünü sağlamak için önemli bir adım. İklim değişikliğinden en çok kadınlar etkileniyor olmasına rağmen, bu küresel sorunun çözümünde kadınların temsil oranı hala çok düşük. Yerel İklim Eylem Planlarının hazırlanmasında tüm paydaşların sürece dahil edilmesi ve sahiplenme sağlanması başarı için kritik öneme sahiptir.”