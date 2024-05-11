Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, başta İstanbul olmak üzere yakın illere gerçekleştirdiği ziyaretler ile Bilecik faydasına çalışma ve projeleri yakından takip etmeye devam ediyor.

Bilecik’i birçok toplantı ve buluşmada en iyi şekilde temsil eden Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Tebebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ı ziyaret etti. Geçtiğimiz hafta ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Marmara Belediye Başkanları ile bir araya gelen Başkan Subaşı, Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz ile birlikte ziyaret ettiği komşu belediye başkanlarıyla Bilecik’e kazandırmak istediği proje ve çalışmaları ele aldı.

"Mevcut ve gerçekleştireceğimiz çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunduk"

Bilecik’e fayda sağlayacak yeni yatırımlar hakkında da görüş alışverişlerini sürdüren Başkan Subaşı, "Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce, Odunpazarı Belediye Başkanımız Kazım Kurt ve Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç’ı, Bayırköy Belediye Başkanımız Aykut Dilsiz ile birlikte ziyaret ettik. Değerli başkanlarımızla, mevcut ve gerçekleştireceğimiz çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunduk" ifadelerini kullandı.