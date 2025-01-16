Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün tahliye tebligatı gönderdiği Kızılarık Mahallesi sakinleriyle Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Uysal, 2014 yılından itibaren vakıf arazileriyle ilgili çeşitli girişimlerde bulunduklarını ancak bu girişimlerin belediye kanalıyla engellendiğini ve sorunun ilk kez bu noktaya taşındığını belirtti.

Başkan Uysal, çözüm önerisini şu sözlerle dile getirdi:

“Sorunun çözümü çok açıktır. Vakıflar’a ait bu arazilerin hazineye devredilmesi ve hazine tarafından mahalle sakinlerine satılması gerekiyor. Belediyemizin yetkisi dahilinde olan 129 parseli sizlere kazandırdık. Ancak diğer alanlarda belediye olarak yetkimiz bulunmuyor. Bu konu, genel siyasetin çözüm üretmesi gereken bir mesele. Bizim görevimiz, sizlerin haklarının korunması ve bu süreçte mağdur olmamanız için gerekli duruşu sergilemektir.”

Başkan Uysal, toplantının ardından mahalle sakinlerinin sorularını yanıtladı ve yeni kurulan Kızılarık Barınma Hakkı Bürosu’nu ziyaret etti.