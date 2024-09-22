Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun ve Başkan Yardımcısı Cemil Özkahya ile beraberinde tarihi panayır esnaflarıyla ve halkla bir araya geldi.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun ve Başkan yardımcısı Cemil Özkahya ile birlikte tarihi panayırı ziyarette bulundu. Ayrıca tarihi panayırın esnafları ve halkı ile bir araya gelerek başkan Tosun açıklamasında; “Belediye olarak esnafımıza hayırlı işler, halkımıza keyifli alışverişler diliyor; bu köklü geleneği hep birlikte yaşatmanın mutluluğunu paylaşıyoruz” dedi.