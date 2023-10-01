Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, İtfaiye Haftası çerçevesinde İtfaiye Müdürlüğü çalışanlarıyla bir araya geldi.

Başkan Subaşı, İtfaiye Müdürlüğünde itfaiyeciler ile bir araya gelerek 25-30 Eylül İtfaiye Haftasını kutladı. Kentte ve ülkede çıkan yangınlarda büyük çaba gösteren itfaiye ekiplerini tebrik eden Başkan Subaşı, “Ülkemiz adına, ormanlarımız adına ve bizler adına her türlü fedakarlığı yapan bütün itfaiye ekiplerimize teşekkür ediyorum. Bilecik İtfaiye Müdürlüğümüz başta olmak üzere tüm kahraman itfaiyecilerimizin İtfaiye Haftasını kutluyorum’’ ifadelerini kullandı.