Sakarya’nın her ilçesinde çocuklarla bir araya gelerek hem eğlence dolu anlar yaşatan hem de suyun önemini öğreterek küçük yaşta farkındalık kazandıran Gezgin Çocuk Atölyesi bu hafta Akyazı ve Kaynarca’daydı. Bu haftayla beraber atölye 11 ilçede 12 bini aşkın çocuğa ulaşmış oldu.

Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen Gezgin Çocuk Atölyesi etkinlikleri bu hafta Akyazı ve Kaynarca’da çocuklarla buluştu. Müzik ve dans gösterileri, yüz boyama etkinlikleri, eğlenceli oyunlar ve ikramlarla dolu programlar şenlik havasında geçti. Müzik ve dans gösterilerinin enerjisiyle coşan çocuklar, yüzlerine çizilen rengarenk figürlerle eğlencelerine renk kattı. Oyunlarla keyifli vakit geçiren miniklere gün boyunca pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edildi. Kurulan stantlarda miniklere suyun doğru kullanımı, küçük yaşta tasarruf alışkanlığının önemi anlatılarak doğayı korumak için atılacak küçük adımların bile büyük değişimler oluşturabileceği eğlenceli etkinliklerle anlatıldı. Bugüne kadar Karapürçek, Pamukova, Geyve, Sapanca, Arifiye, Karasu, Taraklı, Kocaali, Söğütlü, Akyazı ve Kaynarca olmak üzere 11 ilçede gerçekleştirilen Gezgin Çocuk Atölyesi’nde toplam 12 bin çocuğa ulaşıldı.