Başkan Yılmaz, TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi'nin düzenlediği Geleneksel Dayanışma Gecesi'nde birlik ve beraberliğin pekişmesine katkı sağlayan bu anlamlı organizasyona katıldığını belirtti. İşte Başkan Yılmaz’ın o açıklamaları:

"TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi'nin düzenlediği Geleneksel Dayanışma Gecesi'ne katıldım. Birlik ve beraberliğimizin pekişmesine vesile olan bu anlamlı gecede emeği geçenlere teşekkür ediyor, görevinde 25. yılı tamamlayan başkan yardımcım Gökhan Yıldız ve meslektaşlarına çalışmalarında başarılar diliyorum."

Başkan Yılmaz, geceye katılarak, dayanışma ve işbirliğinin önemini bir kez daha vurgulamış oldu.