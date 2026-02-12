AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından teşkilatın kurumsal hafızasını güçlendirmek ve 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda yeni politikalar üretmek amacıyla düzenlenen 'Köklerden Geleceğe Teşkilat Çalıştayı' AK Parti Kongre Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Çalıştaya katılan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, program kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile bir araya gelerek Pazaryeri'nde kadınlara yönelik hayata geçirilen projeleri anlattı. Toplantıda belediye başkanları, illerinde ve ilçelerinde kadınlara yönelik yürüttükleri projeleri Emine Erdoğan'a sunarak istişarelerde bulundu.

Pazaryeri'nde kadınlar üretimin merkezinde

Başkan Zekiye Tekin'in sunumunda ise Pazaryeri'nde kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımını artırmaya yönelik çalışmalar ön plana çıktı. Kadın girişimcilerin desteklenmesi, yerel üretimin güçlendirilmesi, el emeği ürünlerin pazarlanmasına yönelik projeler ve kadın istihdamını artıran belediye destekleri dikkat çekti. Başkan Tekin, Pazaryeri'nde kadınların sadece sosyal hayatta değil, üretimde ve yerel kalkınmada da aktif rol aldığını vurgulayarak, 'Kadın varsa üretim var, emek var, bereket var. Biz Pazaryeri'nde kadınlarımızı her alanda desteklemeye devam ediyoruz' mesajını verdi.