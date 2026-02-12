Resmi Gazete'de 15 Mart 2025 tarihli yayınlanan 9591 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararıyla Karasu sahil şeridindeki bazı alanlar riskli alan ilan edildi. Kararın yürürlüğe girmesiyle birlikte Sakarya Büyükşehir ve Karasu Belediyesi ekipleri, kıyı bandını temizlemek amacıyla harekete geçti. Kepçelerle binaların yıkımına başlanırken, mülk sahipleri 30-40 yıllık birikimlerinin enkaza dönüşünü izledi.

'Cezasını ödedik, göz yumdular yaptık'

Yıkılan binasının başında süreci değerlendiren mülk sahibi Nedim Çakmak, 1997 yılından bu yana süregelen süreci anlatırken '1997 yılında arsamı aldım. O zamanın belediyesi 'Buralar gelecekte yıkılacak, ceza ödemek zorundasınız' dedi. Biz cezayı ödedik, onlar da göz yumdu ve binamızı yaptık. Eğer belediye o zaman 'Size elektrik, su vermeyiz' deseydi kimse buraya yatırım yapmazdı. Şimdi 30 yıllık binalarımız yıkılıyor' dedi.

'Paramızı aldınız, neden iptal ettiniz'

İmar barışı sürecine de değinen bina sahibi, 'Mahkemelik olduk ama imar affından yararlandık. Bize 'Artık burası legalleşti, binalarınız tapulu' diyerek Yapı Kayıt Belgesi verdiler. Aradan 4 yıl geçti, bir kanun çıkarıp belgeleri iptal ettiler. Paramızı aldınız, neden iptal ettiniz? Yazık değil mi?' diye konuştu.

'Üzülmüyorum ama ek ceza gelmesin'

Yıkıma karşı çıkmadığını ancak maddi olarak yıprandıklarını belirten vatandaş, 'Milyonluk yerler şimdi harabeye döndü. Ben paramı verdim, içinde yaşadım, keyif yaptım. O yüzden yıkıma karşı gelmedim ama isteğimiz şu; bizden yıkım için ayrıca ceza almasınlar. Biz zaten zamanında cezalarımızı ödedik' şeklinde konuştu.