Sakarya’nın Hendek ilçesinde yaklaşık yüzyıldır süregelen ‘tömbelek’ geleneği yaşatılmaya devam ediyor. Bayramdan önceki akşam ellerinde poşetler, dillerinde manilerle evlerin kapılarına giden çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuluyor.

Hendek ilçesi Dikmen Mahallesi’nde bayram geleneklerinden biri olan ve yaklaşık yüzyıldır süregelen ‘tömbelek’ geleneği yaşatılıyor. Bu bayram öncesi de ellerine poşetleri alan çocuklar, maniler eşliğinde mahallede bulunan evlerin kapısını tek tek çaldı. Ev sahipleri ise kapılarına ellerinde poşetler ile gelen çocukları boş göndermeyip, şeker ve para başta olmak üzere çeşitli hediyeler vererek geleneğin devam ettirilmesini sağlıyor.

Mahalle sakinlerinden Ramazan Kazın, “Eskiden beri mahallemizin bir geleneği. Bayramdan önceki akşam maniler, türküler söyleyerek çocuklar ev ev dolaşırlar. Bizlerde onlara şeker ve çeşitli hediyeler veriyoruz. Çocuklarımızın mutluluk duyarak yaptığı güzel bir geleneğimiz” derken, elindeki poşeti ile evleri gezen Ceren Kazın ise, bizim köyümüzde bu adet. Her bayram öncesinde maniler ve şarkılar söyleyerek evleri dolaşıyoruz. Ev sahipleri de bize çeşitli hediyeler takdim ediyor. Geleneğimizin yaşatılmasını istiyoruz, bu bizim kültürümüz” ifadelerine yer verdi.