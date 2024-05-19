Yıldırım Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda gençlik konseri düzenlendi. Bayrak Alanı’nda düzenlenen konserde DJ Ercan Bnk sahne alarak Yıldırım halkına eşsiz bir müzik ziyafeti sunarken sevilen şarkılarıyla Bilal Sonses Yıldırımlılara unutulmayacak bir 19 Mayıs yaşattı.



19 Mayıs’ın, Türk milletinin emperyalist güçlere karşı birlik ve beraberlik içinde, zulme boyun eğmeyeceğini haykırarak, tarihin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından birini yazmaya başladığı gün olduğunu ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “19 Mayıs; Türk Milleti’nin hiçbir şartta esareti kabul etmeyeceğini dünyaya haykırdığı gündür. Tarihe gömülmek istenen aziz milletimiz; iman, inanç, cesaret ve fedakârlığıyla vatanını, bayrağını, namusunu müdafaa etmiş, Anadolu’dan düşmanı söküp atmıştır. Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının desteği ve millet iradesinden alınan güçle başlatılan Millî Mücadele neticesinde binlerce şehit vererek sıkıntı ve yokluk içerisinde kazanılan zaferlerin bütün dünyaya gücümüzün gösterildiği, kahramanlık destanının başlangıcı olan 19 Mayıs dünyadaki tek Gençlik ve Spor Bayramıdır. Tüm gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum” ifadelerini kullandı.



Ünlü sanatçı Sonses, kendilerini Yıldırımlı gençlerle buluşturduğu için Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a teşekkür edip gençlerin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.