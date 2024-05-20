2023-2024 Sezonu Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası için Kocaeli’nde mücadele eden İstanbul şampiyonu Eczacıbaşı Yıldız Kızlar, grup etabından finale kadar bütün maçlarını puan vermeden kazanarak geldi. Finalde rakibi V.Bank’ı 25-13, 27-25 ve 25-19’luk skorlarla 3-0 mağlup ederek namağlup şampiyonluğunu ilan etti.

Karşılaşmanın başından sonuna kadar etkili servisleriyle dikkat çeken turuncu-beyazlılar, hem defanstaki hem de hücumdaki etkili oyunuyla maç boyuncu üstün performans sergiledi. Aldıkları 18 sayıyla 2008 doğumlu Megi Bislimi ve 2007 doğumlu Eslem Yılmaz karşılaşmanın en skorer isimleri oldu. Öte yandan takım kaptanı Ece Esepaşa, etkili defans ve servis karşılamasıyla ve pasör Irmak Nil Akpınar maç boyunca akıl dolu pas dağılımıyla galibiyetin kazanılmasında önemli rol oynadı. Turuncu-beyazılar, maç boyunca 19 servis ve 3 blok sayısı elde etti.

Karşılaşma sonrası Barış Özdemir, “İki senedir çalıştığımız ekiple Türkiye şampiyonluğu elde ettiğimiz için çok mutluyuz. Ekibimizle aynı zamanda Megi ve Eslem olmadan ikincilik maçlarına çıktık. İki smaçörümüzün eklenmesiyle bu turnuvada daha iyi işler yapacağımızı biliyorduk. Bütün sene boyunca çok iyi çalışan kızlarımızı tebrik ederim. Final etabında çok iyi bir iş ortaya koydular. Set vermeden Türkiye şampiyonu olmak bizim için ayrı bir mutluluk. Umarım ki bundan sonra nice şampiyonluklara imza atacağız" ifadelerini kullandı.

Bahadır Bircan ise, “Çok mutluyum. Bütün bir yıl boyunca bunun için çalıştık. Yaptığımız antrenmanlar ve maçlarla hak ettiğimiz sonucu aldık. Umarım birlikte nice şampiyonluklara imza atacağız" dedi.

Salon: Kocaeli Şampiyon Hasan Gemici

Eczacıbaşı: Irmak, Megi, Eylül Naz, Defne, Eslem, Mina, Ece (L), Derin, Kübra, Zeynep

V.Bank: Duru, Aylin, Güz, Ceylin, Ceyda, Begüm, Melike Naz (L), Melis Nida (L), Melis, Zeynep, Ajsa, İrem, Zeynep

Setler: 25-13, 27-25, 25-19

Süre: 81 dakika (22, 33, 26)