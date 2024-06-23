Bilecik’te 9 günlük bayram tatilinin ardından yapılan dron denetimlerinde 24 araç ve sürücüsüne 36 bin 144 TL trafik idari para cezası uygulandı.

9 günlük bayram tatili sona ererken Bölge Trafik Denetleme ekipleri sürücülerin ve yolcuların güvenlikleri için dron denetimlerine devam ediyor. Yapılan denetimlerde 24 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, ‘Kırmızı Işık Kuralına Uymamak’ maddesinden toplamda 36 bin 144 TL trafik idari para cezası uygulandı. Ekipler, sürücüleri trafik kurallarına uyması konusunda uyarıda bulundu.