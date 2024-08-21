Yaklaşık 50 yıldır Bursa ve ilçeler ile çevre illere sağlık hizmeti sunan Hayat Hastanesi anne adaylarının da doğum yapmak için tercih ettiği hastaneler arasında yer alıyor.

Bursa’nın bebek dostu hastanesi olan ve yılda ortalama 3 bin doğumun gerçekleştirildiği Hayat Hastanesi’nde kadın doğum ekibi Temmuz ayında en yüksek normal doğum sayısı ile 2024’ün en yüksek normal doğum oranına ulaştı. Hayat Hastanesi Başhekimİ Uzm. Dr. Fatih Özkul, “Doğum eylemi ekip işidir” derken çalışma arkadaşlarını kutladı.

Hayat Hastanesi Başhekimİ Uzm. Dr. Fatih Özkul yaptığı açıklamada, “Doğum sürecinde öncelikli tercihimiz olan normal doğumu hayat Hastanesi uzman kadın doğum hekimlerimiz ve deneyimli ebe kadromuz ile destekliyor ve önemsiyoruz” şeklinde konuştu.

Hayat Hastanesi Başhekimİ Uzm. Dr. Fatih Özkul sözlerini “Sabır ve özveri gerektiren bu süreçte anne adaylarının güvenini kazanarak 2024’ün en yüksek normal doğum oranına ulaşan ekibimize teşekkür ediyorum” diyerek tamamlarken hep birlikte kutlama pastası kesildi.

Kaynak: İHA