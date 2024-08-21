Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Yönetim Kurulu Üyemiz Cavit Ünalan, şunları söyledi:

“Bugün daha önce anlaşma sağladığımız ve Afyon kampına katılan Amed Sportif Faaliyetler’den orta saha oyuncusu Yusuf Tursun ile 2 yıllık anlaşma sağladık. Yusuf kardeşimiz geçtiğimiz sezon Amed takımında oldukça faydalı işler yapmış ve takımı ile şampiyonluk sevinci yaşamıştı. İnşallah bundan sonra bizim başarımız için ter dökecek. Anlaşma hem camiamıza hem de Yusuf kardeşimize hayırlı uğurlu olsun.”



Yusuf Tursun ise “İnegölspor’a transfer olduğum için çok mutluyum. Daha önce İnegöl’e karşı mücadele vermiştim. İnegölspor’un büyük bir camia olduğunun farkındayım. İnşallah taraftarlarımızın desteğiyle üst sıralara oynayan bir takım olacağız.”