Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde yer alan Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığına, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreterliği görevini yürüten Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak atandı.

2020 yılından bu yana BEBKA Genel Sekreterliği görevini üstlenen Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak, girişim sermayesi fonu, kırsal kalkınma, sanayi ve genç istihdamı gibi önemli alanlara yönelik birçok başarılı projenin hayata geçmesini sağladı. BEBKA’da yenilikçi bakış açısıyla çalışmalar yürüten Durak, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığı görevini Cemil Başpınar’dan devralacak.

Muhammed Zeki Durak kimdir?

Eskişehir’de dünyaya gelen Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak, ilk, orta ve lise öğrenimini Eskişehir’de tamamladıktan sonra 2003 yılında Akdeniz Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Lisans eğitimi sırasında TÜBİTAK Bilim Adamı Yetiştirme Grubuna (BAYG) destekli bir projeyi tamamlamasının ve 2003 yılındaki bu proje çalışmalarının devamında Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Cornell Üniversitesi’ne misafir araştırmacı olarak davet edildi. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarını da Cornell Üniversitesi’nden kazandığı burs ile tamamladı. Doktora eğitimi sonrası Amerika’da çeşitli firmalarda danışman olarak çalıştı. 2012 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nün kurucuları arasında yer almak için Türkiye’ye döndü ve bölümün kurulmasında aktif rol oynadı. Yıldız Teknik Üniversitesi akademisyenleri arasında toplam bütçe ve sayıda En Fazla Proje Yapan Akademisyen Ödülü dahil birçok ulusal ve uluslararası ödül olan Dr. Durak’ın aynı zamanda gıda, biyoteknoloji, biyosensörler ve nanoteknoloji alanlarında çok sayıda akademik yayını ve çalışması bulunuyor.