Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nu ziyaret etti.

Başkan Bakkalcıoğlu, Başkan Torun ile makamında bir süre görüşerek sohbet etti. Başkan Bakkalcıoğlu ziyaretle ilgili olarak "Osmaneli Belediye Başkanımız Bekir Torun’u belediyemizde ağırladım. Kendisiyle belediyecilik faaliyetlerimiz üzerine güzel bir sohbet gerçekleştirerek fikir alışverişinde bulunduk. Belediye Başkanı Torun’a nazik ziyareti için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.