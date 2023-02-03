İnegöl’ün komşu ilçesi Yenişehir’de belediye tarafından yaptırılan konforlu duraklar kendini bilmez vatandaşlar tarafından kullanılamaz hale getirildi. Kamera, klima ve koltukları kıran hadsizlere Belediye Başkanı Davut Aydın isyan etti.

Yenişehir’de belediye tarafından kışın soğuktan yazında sıcaktan korunmaları amacıyla yapılan kapalı duraklara zarar verildi. Türkiye’de nadir bulunan konforlu duraklar kendini bilmez gençlerin buluşma noktası haline geldi. İçerisinde şakalaşılan, kavga edilen duraklar amacı dışında kullanılınca kamera, klima, TV ve koltuklar büyük zarar verildi.

Vatandaşların şikayeti üzerine harekete geçen Yenişehir Belediyesi, tespit edilen kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Belediye Başkanı Davut Aydın, “Kapalı otobüs duraklarımız vatandaşlarımızın kışın soğuktan, yazın sıcaktan korunmaları için yapılmıştır. Kendini bilmez kişiler tarafından duraklarımızdaki, kameralar, klimalar, TV‘ler ve koltuklar kırılmaktadır. Kişiler kamera kaydında mevcut olup haklarında yasal işlem başlatılmıştır. Lütfen kamu malına zarar vermeyelim” dedi.