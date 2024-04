Seçim sonrası da saha çalışmalarını sürdüren Saadet Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı, İlçe Başkanı Ahmet Yıldız ile geçtiğimiz yerel seçimlerin Belediye Başka Adayı Hasan Eroğlu, Belediye Meclis Üyesi Fikret Bayram ve çok sayıda teşkilat mensubu ile birlikte kırsal İsaören Mahallesini ziyaret etti.

Vatandaşlarla hasbihal eden partililer, akabinde muhtar seçilen İsmail Çıbukçu'ya hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

“SADECE SEÇİM DÖNEMİNDE DEĞİL HER ZAMAN HEMŞERİLERİMİZLE BİR ARADAYIZ”

Ziyaret sonrasında açıklama yapan İlçe Başkanı Ahmet Yıldız; "Sadece seçim döneminde değil, her zaman sahada ve hemşerilerimizle bir aradayız. Bu akşam kırsal mahalle ziyaretleri kapsamında İsaören Mahallesindeydik. Vatandaşlarımızla hasbihal ettik. Seçim döneminde destek veren vermeyen herkese teşekkürlerimizi sunduk. Aynı zamanda mahallemizle alakalı istişarelerimizi de not aldık” dedi.

