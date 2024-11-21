Dünya KOAH Günü çerçevesinde Nilüfer Belediyesi’nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında, belediye çalışanları, hastalığın tanı ve tedavisi hakkında önemli bilgiler edindi. Etkinlikte ayrıca isteyenlere ücretsiz solunum fonksiyon testi de uygulandı.

Dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen, nefes darlığı ve yaşam kalitesinde düşüşe neden olan Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı’na (KOAH) dikkat çekmek hedefiyle Nilüfer Belediyesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi iş birliği ile belediye çalışanlarına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Halk Evi’ndeki Nilüfer Barış Meclisi’nde düzenlenen “Akciğer Fonksiyonunuzu Bilin” temalı etkinliğe, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Okan Şahin, Serpil Altun, Tezcan Öztürk ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Bilimler Bölüm Başkanı ve Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Karadağ katıldı. Bilgilendirme toplantısında KOAH’ın nedenleri, erken tanının önemi ve tedavi yöntemleri hakkında bilgiler paylaşılırken, isteyenlere solunum fonksiyon testleri yapılarak akciğer sağlıkları değerlendirildi.

Etkinlikte konuşan Prof. Dr. Mehmet Karadağ, KOAH’ın erken tanı ve önlenmesinde düzenli sağlık kontrollerinin önemine vurgu yaparak, KOAH’ın genellikle sigara kullanımı ve hava kirliliği nedeniyle ortaya çıktığını söyledi. KOAH tanısı konulan hastaların yüzde 70 ila 80 arasındaki kısmının sigara bazlı olduğunu ifade eden Karadağ, “10 hastadan 1’i KOAH olduğunu biliyor. Erken teşhisle, hastalığın ilerlemesini durdurmak mümkün. Burada yaptığımız testlerle pek çok kişinin akciğer fonksiyonlarını kontrol etmelerine katkı sağladık” dedi.

Türkiye’nin dört mevsime sahip nadir bir ülke olduğuna işaret eden Karadağ, hastalığın önlenebilmesi için yapılması gerekenleri de şöyle anlattı;

“Hava değişimleri sebebiyle hastalarımızın dört mevsimde, dört defa sağlık kontrolüne girmesini öneriyoruz. Tütün ve tütün ürünlerini kullanmayın. Soluduğumuz ortam havasını teniz tutun. Düzenli ve dengeli beslenin. Düzenli egzersiz yapın. Yaş grubunuza uygun aşınızı olun. İklim değişimine duyarsız kalmayın.”