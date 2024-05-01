Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde belediyenin çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Gölpazarı Belediyesi tarafından yapılan Kavaklı Parkı’nda temizlik işlemleri ve ağaç boyama etkinliğinin ardından Kapalı Yüzme Havuzu ve yeni kanalizasyon hattı çalışmaları devam etti. Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, tempolu çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Gençlik Merkezi çevre düzenlemesi ve orta refüj temizleme ve bakım çalışmalarımız devam ediyor. Gölpazarı halkı için temiz bir ilçeye sahip olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çevremizi güzelleştirip, temiz tutacağız’’ dedi.