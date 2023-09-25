Petrol fiyatlarının yılın en yüksek seviyelerinde seyretmesi, akaryakıt fiyatlarına art arda zamlar getirmişti. Ancak şimdi bir mola geldi! Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde indirim bekleniyor. Brent petrolün dalgalı seyri ve dolar kurundaki değişiklikler, KDV ve ÖTV oranlarındaki ayarlamalar, benzin ve motorin fiyatlarında değişikliklere neden oluyor.

En son olarak, 14 Eylül 2023 Perşembe günü benzine litre başına 1,64 TL, 13 Eylül 2023 Çarşamba günü ise motorine litre başına 2,03 TL zam yapılmıştı.

Sektör kaynaklarına göre, salı gecesinden itibaren çarşamba gününden geçerli olmak üzere benzinde 1,15 TL'lik bir indirim bekleniyor.

Şu anki güncel akaryakıt fiyatları Bursa'da şu şekilde:

Benzinde litre başına 39.20 TL

Motorinde litre başına 40.69 TL

LPG'de litre başına 17.38 TL fiyatlanıyor.