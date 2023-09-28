Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşanan kan donduran bir olayda, bir kişi başından silahla vurularak ve çekiç ile sopa ile dövülerek öldürüldü. Ardından çıkan kavga sonucu 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Bu korkunç olayın ayrıntılarına inildiğinde ise zanlının kavga sırasında, yanlışlıkla beraber gittiği arkadaşını başından vurduğu ortaya çıktı.

Olay, 24 Eylül tarihinde Serdar Mahallesi İnce Sokak'ta meydana geldi. İlk bilgilere göre, daha önce aralarında küfürleşme yaşanan kişiler aynı sokakta tekrar karşılaştılar. Bu karşılaşma hızla çekiç, sopa ve silahın kullanıldığı bir kavgaya dönüştü. Bu kavga sırasında başından vurulan Halil Eser, hayatını kaybetti.

Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 11 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Emre A., Yavuz A. ve Yusuf Ç. tutuklanırken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emre A.'nın, kavgaya beraber gittiği arkadaşını yanlışlıkla silahından çıkan kurşunla başından vurduğu öğrenildi.