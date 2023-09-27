Iğdır'da bir berberin çıraklarına yarı çıplak halde şınav çektirip süründürdüğü görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Bağlar Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde bulunan bir kuaför salonunun sahibi Ferdi Döner, elinde sopayla çıraklarına şınav çektirdi ve daha sonra iş yerinin bir köşesinden diğer köşesine yarı çıplak vaziyette süründürdü. Bu sırada Döner, "Arkadaşlar, bundan sonra ustasına karşı gelen, birbirine laf atan, saygısızlık yapanları affetmeyeceğim" şeklinde seslendi. Döner'in çıraklarına şınav çektirip süründürdüğü anlar bir müşteri tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Aynı görüntülerde, Döner'in sürünmek istemeyen bir çırağına da "Dövmek istemiyorum, sürün kardeşim" dediği görülmekte.

Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler büyük tepki çekti. Ancak Ferdi Döner, görüntülerin ortaya çıkmasının ardından çıraklarına şaka yaptığını iddia etti. Döner, "Arkadaşlara şaka yapmıştık. Biz hep gülüp eğlenip çalışıyoruz. Görüntüleri çeken müşterimiz de şaka olsun diye yapmış. Bu duruma düşeceğimi hiç düşünmedim, üzgünüm" açıklamasını yaptı.