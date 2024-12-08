Birleşik Emekliler Sendikası'nın ülke genelinde yaptığı “Geçinemiyoruz" başlığıyla yaptığı basın açıklaması Edirne'nin Keşan ilçesinde de gerçekleştirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Birleşik Emekliler Sendikası (BES) Keşan Şubesi, yılda 26 bin asgari ücreti giyim için harcayanların vatandaştan tasarruf istediğine dikkati çekti.

BES Keşan Şube Başkanı Yılmaz Dalkıran, yönetim kurulu ve emeklilerin hazır bulunduğu açıklama, Başkan Yardımcısı İbazel Karataş tarafından okundu.

Emekli zam konusunda "bütçe kaldırmaz" diyenler garantili projelere imza attığını belirten Karataş, Emekliler Yılı'nın bitmesine 20 günden az zaman kaldığına dikkati çekerek, "TÜIK 2024 yılı son enflasyon oranını açıklayacak. TÜIK, hiç kimsenin inanmadığı bir oran açıklayacak. Emekli maaşlarımız gerçek olmayan bu orana göre belirlenecek" dedi.

KENDİLERİ TASARRUF ETMİYOR VATANDAŞTAN TASARRUF İSTİYOR

Bize tasarruf edin diyenlerin bu tasarrufa kendilerinin uymadıklarını öne süren Karataş, "Kendileri bir yılda 26 bin asgari ücret tutarı kadar parayı sadece giyim için harcayabiliyorlar. Sayıştay raporuna göre saray dakikada 37 bin lira harcıyor. İnsanca yaşamak için gereken ve var olan maddi imkanları nüfusumuzun onda dokuzuna değil, faizciye, tefeciye verecekleri bir program yapıyor, bütçeyi böyle hazırlıyorlar. Dün çay simit hesabi yaparak" Benim halkıma bunu yaşatan bu zalim iktidardır. Kalkınma planında yaşlıların sosyal dışlanmalartna karşı önlem almaktan" bahsederken, emekliyi çaya ve simide ulaşamaz hale getirerek ailesinden bile dışlanmasına sebep oldular.” diye konuştu.

Kaynakların adil dağıtılmadığına da vurgu yapan Karataş, emekliler olarak artık mazeret ve bahane dinlemek istemediklerini söyledi.

Karataş açıklamasında, çalışanlar ve emekiller lehine uygulanacak çözümler istediklerini belirterek, 2025 yılı için hazırlanan bütçede verilmeesi düşünülmeyen ama seçim yaklaşınca bağış yapar ve kendi cebinden veriyormuş gibi yaptıkları Hazine yardımlarını veya seyyanen zamları istemediklerini kaydetyti ve isteklerini sıraladı:

• En düşük emekli maaşının, yaşamak için gerekli taban ücret olan asgari ücretin %40 fazlasına yükseltilmesini;

• 2008 yılından bu yana her yıl azaltilan AyIık Bağlama Oranının yeniden %70' lere çıkartılmasını;

• Dini bayramlarda verilen yardımların ikramiye olarak asgari ücret seviyesinde ödenmesini ve Curnhuriyet Bayramının dahil edilerek kalıcı hale dönüştürülmesini;

• Hak sahibi dul ye yetim aylıklarının asgari ücret seviyesine yükseltilmesini

• Emeklilerden alınan ve bütcede 2 liradan 20 liraya çıkartılmasnı istenen saglikta katkı payının tümden kaldırılmasını istiyoruz, talep ediyoruz.