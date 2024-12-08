Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu onayıyla Artvin'de başvuruları kabul edilen 62 hakem adayından 30'u mülakat sınavını geçti.Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin'de aday hakem kursuna katılan hakem adaylarına futbol oyun kuralları eğitimi İl Eğitimcisi Aytaç Bayram tarafından verildi.

Yapılan yazılı sınavda başarılı olan aday hakemler iki günlük eğitim sonrasında İskebe Şehir Stadı'nda uygulamalı ders ardından atletik test sınavına tabi tutuldu.

6-8 Aralık tarihlerinde gerçekleşen eğitime katılan 62 hakem adayından başarılı olan 30 kursiyer aday hakem olmaya hak kazandı.

Kursla ilgili gazetecilere bilgi veren Artvin İl Hakem Kurulu Başkanı Halit Uçar, Aday Hakem Kursunu başarıyla bitiren hakem adaylarını tebrik ederek, "Artvin hakem camiasına 30 aday hakem kazandırmış olacağız. Merkez Hakem Kurulu talimatları doğrultusunda aday hakemlerimizi eğitim ve antrenman programlarıyla eksiklerini tamamlayıp kısa sürede görev almaya hazır noktasına getireceğiz" dedi.

Bu arada sınavda en yüksek puanı alan bir kadın ve bir erkek hakem adayına ödül olarak İl Hakem Kurulu Başkanı Halit Uçar tarafından hakem malzemesi verildi.