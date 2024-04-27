Beşiktaş, bu sezon Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynadığı toplam 4 derbide 3 kırmızı kart gördü.

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe’ye 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlıların tek golü 82. dakikada Cenk Tosun’dan geldi. Kartal’da Al-Musrati de 25. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını yalnız bıraktı.

Siyah-beyazlı futbolcular, bu kırmızıyla 2023-2024 sezonunda oynadığı 4 derbide 3 ihraç yaşadı.

Ligin 9. haftasında deplasmanda Galatasaray’a 2-1 kaybedilen maçta Mert Günok, 28. haftada sarı-kırmızılıların Tüpraş Stadyumu’nda 1-0 kazandığı müsabakada Colley kızarmıştı.