Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız bir dizi program için Bursa'ya geldi. Valiliği ziyaret eden Ayyıldız, cuma namazını kılmak için Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Fatih Sultan Mehmet Camii'ne geldi. Cuma namazının ardından Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, Trafik Daire Başkanı Muhittin Ayhan ile İl Emniyet Müdür yardımcıları, 4-10 Mayıs Trafik Haftası çerçevesinde kurulan uygulama noktasına giderek, burada vatandaşları 'Hayatla Yarışılmaz' sloganıyla bilgilendirdi. Vatandaşlara çikolata ve kolonya ikramı yapılırken çocuklara ise düdük ile çeşitli hediyeler verildi.



Vali Demirtaş açıklamasında"Ben öncelikle trafik kurallarına uyan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kazasız bir yıl geçirilmesini diliyorum. Trafik kurallarına uyduğumuz zaman yüzlerce insan yaşayabilir. Uymadığımız zaman insanları kaybediyoruz ve hem bizler üzülüyoruz hem onlar üzülüyorlar. Biz Bursa'da kamu kurumları arasında en üst düzey koordinasyon sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.