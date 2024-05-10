Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri aldığı bir ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, Sağlık Bakanlığı tarafından ameliyatlarda kullanılması için Şehir Hastanesi'ne gönderilen piyasa değeri yaklaşık 20 milyon TL olan çeşitli tıbbi malzemelerin hastanede bulunan görevliler tarafından kullanılmış gösterilerek satıldığını belirlendi.

Hastane görevlileri bağlantılı oldukları kişiye sattı

Tıbbi malzemelerin görevliler tarafından kullanılmış gibi gösterilmesinin ardından 20 milyon TL değerinde olan tıbbi malzemeler satıldı. Operasyon için harekete geçen polis ekipleri, şüphelileri tespit ettikten sonra tıbbi malzemelerin bulunduğu depoya baskın düzenledi. Düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 20 milyon TL değerinde tıbbi malzeme ele geçirildi.

Şüpheliler kıskıvrak yakalandı

Polis ekipleri, düzenlenen oprasyonda şüphelileri kısa sürede tespit etti. Operasyonda C.I. (38), D.B. (43), A.H.A. (40), C.G. (38) kıskıvrak yakalandı.

4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinden sonra sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece D.B., A.H.A. ve C.I. tutuklandı. C.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.