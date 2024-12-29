Hasan Arat’ın istifasının ardından olağanüstü seçimli genel kurul kararı alan Beşiktaş, yeni başkanını belirledi. Başkanlık yarışı, Sinan Erdem Spor Salonu’nda rekor katılımla gerçekleşti.

Sandıkların tamamı açılmamış olsa da Serdal Adalı, Hüseyin Yücel’i geride bırakarak yarışı önde bitirmeyi garantiledi ve Beşiktaş’ın yeni başkanı seçildi.

SERDAL ADALI'NIN YÖNETİM KURULU LİSTESİNDE KİMLER VAR?

Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Çağatay Abraş, A. Orhan Özalp, Mustafa Mollaoğlu, Uğur Fora, Kaan Kasacı, Merve Öztopaloğlu, Özkan Arseven, Toygun Batallı Yedek: Esra Sayın, İbrahim Sağlam, Görkem Bilgi, Selahattin Solmaz, Turgut Koç