Beykoz Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ‘İhaleye fesat karıştırma’ suçundan dün sabah gözaltına alınan Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’ne götürülerek ifadesi alınmıştı. Polisteki ifade işlemleri tamamlanan Gül, bu sabah soruşturmanın yürütüldüğü Beykoz Adliyesi’ne götürüldü. Savcılık ifadesinin ardından ’ihaleye fesat karıştırma" suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Başkan Yardımcısı Fidan Gül tutuklandı.
Kaynak: İHA