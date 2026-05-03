Beylikdüzü'nde yaklaşık 10 metrelik ağaç, rüzgar nedeniyle park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Yaşanan olayda yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

Olay, saat 12.45 sıralarında Beylikdüzü İlçesi Büyükşehir Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz hafta kazı çalışması yapılan alanda bulunan bir ağaç, rüzgarın etkisiyle kökünden sökülerek park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Yaşanan olay nedeniyle hem otomobilde hem de bahçe çitlerinde maddi hasar meydana geldi. Olayda yaralanan olmazken ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilin üzerine devrilen 10 metrelik ağacı parçalara bölerek kaldırdı.

'Sesleri duyduk, ağacın devrildiğini gördük'

Ağaç devrilmesi sonucu otomobili hasar gören Oktay Kumaş isimli vatandaş, 'Evdeydim, sesleri duyduk. Ağacın devrildiğini gördük. Burada bir 10 gün boyunca çalışma oldu. Burayı kapatıp gittiler. Sonrasında ise hafif bir rüzgarla ağaç devrildi' dedi.