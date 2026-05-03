Genel kurulda mevcut başkan Fahrettin Bilgit, Bursa Servis Aracı İşletmecileri ve Halk Otobüsçüleri Odası Başkanı Sadi Aydın ile Bursa Emlak Müşavirleri Odası Başkanı Erhan Çelebi başkanlık için yarıştı.

Kongrede üç başkan adayına da söz verilirken, adaylar delegelere hitap ederek projelerini anlattı. Konuşmaların ardından oy kullanma işlemine geçildi. Saat 17.00’de sandıkların kapanmasının ardından oy sayım işlemi tamamlandı.

Seçim sonuçlarına göre mevcut başkan Fahrettin Bilgit, toplam 544 oy alarak yeniden BESOB Başkanı seçildi. Rakiplerinden Erhan Çelebi 141 oy alırken, Sadi Aydın ise 41 oyda kaldı. Genel kurulda kullanılan toplam 728 oyun 2’si geçersiz sayıldı.

Sandık sonuçlarına göre Bilgit, birinci sandıkta 264, ikinci sandıkta ise 280 oy aldı. Erhan Çelebi’ye birinci sandıktan 61, ikinci sandıktan 80 oy çıkarken, Sadi Aydın birinci sandıkta 21, ikinci sandıkta 20 oy aldı.

Seçimlerde İnegöllü odaların da desteklediği Fahrettin Bilgit, yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

İnegöl Şoförler ve Otomobilciler Odası Bahattin Korkmaz Başkan vekili, İnegöl Elektrikçiler Odası Başkanı Fatih Aşkın ise yönetimde yer aldı.