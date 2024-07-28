Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, yeni evlenen Beyoğlulu çiftlere Kefken Gençlik Kampında bulunan Başkanlık konutunu tahsis etti. Daha önceki dönemlerde başkan ve ailesinin yazlık mekanı olarak kullanılan yazlık ev, bundan sonra balayı yapma imkanı olmayan yeni evlenen çiftlerin 5 gece 6 gün ücretsiz olarak balayı yapabilecekleri bir adres olacak.

Beyoğlu Belediyesi’nin Kocaeli’nde deniz kenarında yer alan Kefken Gençlik Kampında tatile ve sosyalleşmeye gelenlerin konaklaması için müstakil evler bulunuyor. Bu evlerden biri de belediye başkanı ve ailesine ayrılmış olan başkanlık konutu. Daha önceki dönemlerde Başkana tahsis edilen Başkanlık Konutu bundan sonra yeni evlenen çiftlere tahsis edilecek.

Başkan Güney konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Göreve geldiğim ilk günden itibaren, belediyenin imkanlarının dökümünü çıkarttık. Seçim çalışmamız boyunca evlenmek isteyen ama maddi şartlar yüzünden erteleyen çokça gençle karşılaşmıştık. Kefken’deki konutun başkanlığa yazlık olarak tahsis edildiğini görünce, bunu evlenecek çiftlere destek olarak kullanmaya karar verdik. Temel prensibimiz Beyoğlu’nun imkanlarını, zenginliğini, güzelliğini herkesle adil ve eşit şekilde paylaşmak."

Beyoğlu ikameti isteniyor

Başvuru şartı için çiftlerden birinin Beyoğlu ikametinin olması, 1 Temmuz 2024 tarihinden sonra evlenmiş olmak, TC vatandaşı olmak şartları aranacak. http://beyoglu.bel.tr/kefken-balayi-kayit/adresinden yapılacak ön kayıtların ardından, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü sosyal durumu gözeterek başvuruları değerlendirecek.

Kampa ulaşım ve yemek de ücretsiz olacak

Beyoğlu Belediyesi’nin Kefken Kampı ortaokul, lise ve üniversiteden gelen öğrencilerin yanı sıra bu dönemde emeklilerin, engellilerin, günübirlik ziyaretçilerin de adresi oluyor. Her hafta başka bir grubun ağırlandığı kampta, yeni evli çiftler 5 gece 6 gün konaklama imkanına sahip olacak. Kefken kampına ulaşım ve yemek de ücretsiz olarak sağlanacak.