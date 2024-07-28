Bursa'nın Mudanya ilçesinde en ufak yağışta yaşanan kronik sıkıntılardan biri de Güzelyalı Siteler Mahallesi ile Yalı Mahallesi'ni birbirine bağlayan alt geçitte yaşandı.BURSA (İGFA) - Mudanya'da Cuma ve Cumartesi günleri kısa süreliğine etkisini gösteren şiddetli yağışlardan Güzelyalı'daki altgeçit de nasibini aldı.

Üstyapıda tahliye kanallarının suyu taşıyamaması altgeçidi çamur altında bıraktı.

Özellikle bölgede Perşembe ve Pazar günleri kurulan pazara vatandaşların yaya ulaşım noktası olarak kullandığı altgeçitte vatandaşların çamur deryası için yürümesi çileye dönüştü.

Kayganlaşan çamurda yürüyen vatandaşlar düşmemek için adımlarını kontrollü şekilde atarken, ilgili ve yetkililerden de temizlik konusunda gereken temizlik çalışmasının acilen yapılmasını istedi.