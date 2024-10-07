Olay, saat 16.00 civarında Beyoğlu Bülbül Mahallesi Dereotu Sokak'ta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, binadan kopan beton parçaları, sokaktaki araçların üzerine düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, çökme olan alana şerit çekerek güvenlik önlemleri aldı. Yapılan incelemelerde, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığı tespit edildi, ancak araçlarda önemli maddi hasar oluştu. Yaşanan durum nedeniyle bina tahliye edilirken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA