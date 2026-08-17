Olay, 19 Temmuz Pazar günü saat 23:30 sıralarında Beyoğlu Kocatepe Mahallesi Feridiye Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İsmet Ramazan Ş.’nin pitbull cinsi köpeği, eşiyle yürüyüşe çıkan Murat H.’nin terrier cinsi köpeğine saldırdı. Murat H.’nin İsmet Ramazan Ş.’ye "Köpeğini tut" demesinin ardından taraflar arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar kavga ederken Murat H., İsmet Ramazan Ş.’yi 3 yerinden bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İsmet Ramazan Ş. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından gözaltına alınan Murat H., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Murat H., çıkarıldığı mahkemece ‘Kasten yaralama’ ve ‘Ateşli silahlar kanununa muhalefet’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Murat H.’nin eşiyle köpeklerini gezdirdiği sırada pitbullun terrier cinsi köpeğe saldırdığı, Murat H.’nin köpeğini kurtarmaya çalıştığı, çevredeki vatandaşların araya girmesine rağmen uzun süre köpeği bırakmayan pitbula Murat H.’nin tekme attığı, ardından Murat H. ile pitbull sahibi arasında arbede yaşandığı ve çevredekilerin arbedeye müdahale ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.