İstanbul Beyoğlu’nda park halinde bulunan motosikletteki kaskın çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis tarafından yakalanan şüphelinin 36 suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

Olay, 4 Ekim günü saat 16.15 sıralarında Beyoğlu Asmalı Mescit Mahallesi Meşrutiyet Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, parka gelen 34 HC 4047 plakalı motor sahibi, motosikletini park ettikten sonra kaskını selesine koyup ayrıldı. Bir süre sonra etrafta kimsenin olmadığını fark eden İ.T. isimli şüpheli, kaskı motosikletin selesinden çıkarıp aldı. Motosikletinin yanına gelen sahibi, 10 bin TL değerindeki kaskının yerinde olmadığını fark edince polise başvurdu. Polis, güvenlik kamerası görüntülerinden şüpheliyi tespit etti. Polis, şüpheliyi bulunduğu adreste yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette işlemleri devam eden İ.T.’nin hırsızlık, kapkaç, uyuşturucu madde kullanmak gibi konulardan 36 suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.