Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfı (BİDEV), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda üç yeni saha daha açtı.

BİDEV, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 104. kuruluş yıl dönümü ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Diyarbakır, Batman ve Siirt’te üç yeni basketbol sahasının açılışını gerçekleştirdi.

Çocukların fiziksel ve kişisel gelişimine katkı sağlamak için, BİDEV Kurucu Mütevelli Heyeti Üyesi ve Polimeks Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erol Tabanca’nın katkılarıyla BİDEV tarafından yapımı gerçekleştirilen, Diyarbakır Övündüler Köyü Tokaçlı Mezrası İlk ve Ortaokulu, Siirt Baykan Yatılı Bölge Okulu, Batman Binatlı Köyü Binatlı Ortaokulu’nda hayata geçirilen yeni sahaların açılışlarına, BİDEV Yönetim Kurulu Üyeleri Arif Aytekin, Sami Baykal, Derya Özer, Füsun Uysal ve Sema Kasapoğlu ile BİDEV Genel Sekreteri Coşkun Teziç, BİDEV Projeler Koordinatörü Turhan Koray, BİDEV Mütevelli Heyeti Üyesi Murat Toz ile BİDEV Gönüllüsü ve Proje Bölge Sorumlusu Emre Mahmut Şimşek katıldı.

İlçe Kaymakamları, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenlerin de yer aldığı saha açılışlarında, öğrencilerin antrenman kalitesini artırmak için ihtiyaç duydukları sportif malzemeler de verildi.

Arif Aytekin, ’Köylerde Basketbol İçin BİDEV Adım’ projesi hakkında yaptığı açıklamada, "Sosyal sorumluluk programımız ile, çocuk ve gençlerin sporla tanışmalarını ve bu yolla sporun çocuklar üzerindeki gücü sayesinde Cumhuriyet ve Atatürk ilkelerine bağlı daha iyi bireyler yetiştirmeye, toplumsal gelişime katkı sağlamayı istiyoruz. Bu amaçla çıktığımız yolculukta üç yeni sahamızı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 104. yılında açmak bizler için ayrı bir gurur vesilesi" dedi.

Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfı, Diyarbakır, Batman ve Siirt’ten önce Hatay Samandağı, Malatya Yeşilyurt ve Urfa Eyyübiye’de de sahalar açarak gençlerin sporla buluşmasını sağlamıştı.