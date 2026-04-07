Play-Off hattına 4 puan uzakta yer alan Sultan Su İnegölspor, grubun güçlü takımlarından Elazığspor’u konuk edecek. Adana deplasmanından eli boş dönen bordo beyazlılar, maçı kazanması durumunda Play-Off şansını son 3 maça taşıyacak. Olası bir mağlubiyet ise Play-Off şansını mucizelere bırakacak.

Nesine 2. Lig Beyaz Grupta geride kalan 33 haftada 32 maça çıkan Sultan Su İnegölspor, bu maçlarda 15 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyetlik bir performans ortaya koyarak topladığı 54 puanla grupta yedinci sırada yer alıyor.

Bordo beyazlılar Play-Off yolunda önce evinde Elazığspor, haftaya ise deplasmanda en büyük rakiplerinden biri olan Ankaragücü ile 2 zorlu maç oynayacak. Bu iki maçtan alınacak olan 6 puan İnegölspor’u Play-Off için en şanslı takımlardan biri haline getirecek.

Sultan Su İnegölspor, son 2 maçta rakiplerine oranla daha zayıf takımlarla mücadele edecek. Bu nedenle Elazığspor maçı bordo beyazlılar için kader maçlarından biri olacak.

ELAZIĞSPOR NASIL BİR TAKIM?

Ligde geride kalan 33 haftada 32 oynayan Elazığspor, bu maçlarda 18 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyetlik bir performans ortaya koydu. Elazığspor topladığı 59 puanla grupta dördüncü sırada yer alıyor. Konuk ekip maçı kazanması durumunda Play-Off’u büyük oranda garantileyecek.

Son haftaların en formda takımlarından biri olan Elazığspor, son 4 maçın tamamını kazanmasını bildi. 7 maçtır yenilmeyen ekip, geçtiğimiz hafta sahasında Kepezspor’u 3-1 yenmeyi başardı.

22 golü bulunan 25 yaşındaki forvet oyuncusu Fuat Bavuk, 13 golü bulunan 30 yaşındaki Enes Soy, 9 golü bulunan 35 yaşındaki tecrübeli oyuncusu Halil İbrahim Sönmez Elazığspor’un en etkili isimleri arasında yer alıyor.

DEPLASMAN KARNESİ İYİ

Elazığspor bu sezon deplasmanda oynadığı 15 maçın 9’unu kazanmasını bildi. 3 maçta berabere kalan, 3 maçı ise kaybeden ekip, 15 deplasman maçında rakip filelere 37 gol atarken kalesinde ise sadece 12 gol gördü.

SULTAN SU İNEGÖLSPOR-ELAZIĞSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Nesine 2. Lig Beyaz Grup 34. Haftasında Sultan Su İnegölspor-Elazığspor arasında oynanacak olan lig maçı 8 Nisan Çarşamba günü saat 14.00’de İnegöl İlçe stadında oynanacak.