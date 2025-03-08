Konu hakkında vatandaşları bilgilendirici açıklamada bulunan Başkan Subaşı, meclis kararından geri dönmediklerini belirterek, "06.03.2025 tarihinde düzenlenen Belediye Meclisi 2’nci oturumunda, özellikle öğrencilerimiz ve dar gelirli vatandaşlarımızın yararına olacak şekilde minibüs ücretlerinde adil bir düzenleme yapılmıştır. Ancak ne yazık ki, bazı minibüsçü esnafı bu karara sert bir şekilde karşı çıkarak kabul edilemez bir tutum sergilemiştir. Meclis salonuna zorla giren bu grup, hiçbir uzlaşı önerisini dikkate almadığı gibi, meclis üyelerine baskı yaparak demokratik yollarla alınan kararları zorbalıkla değiştirmeye çalışmıştır" dedi.

‘’Zorbalığa asla boyun eğmeyeceğiz’’

Konuşmasında, ‘’Zorbalığa asla boyun eğmeyeceğiz’’ ifadelerini kullanan Subaşı, ‘’Sözün ettiğimiz kişiler yetmedi, ertesi gün minibüslerini çalıştırmayarak halkımızı mağdur etmişlerdir. Hastaneye gitmesi gereken hastalarımızı, okullarına ulaşması gereken öğrencilerimizi düşünerek belediye olarak ücretsiz otobüs seferleri düzenledik. Ancak bu kez de bu otobüsler durdurulmuş, vatandaşlarımızın ulaşımı zor kullanılarak engellenmiştir. Daha da vahimi, halkın can güvenliğini hiçe sayarak otobüslerimize taşlı saldırılar düzenlenmiş ve camları kırılmıştır. Ne yazık ki bu saldırılarda belediye personellerimiz ve vatandaşlarımız yaralandı. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu da yetmezmiş gibi, belediye binamız ablukaya alınmış, resmi işlemler aksatılmıştır. Şahsım ve belediye yetkilileri çirkin bir üslupla tehdit edilmiştir. Alınan halk yararına kararların geri çekilmesi için baskı uygulanmaya çalışıldı. Ancak Bilecik Belediyesi olarak zorbalığa asla boyun eğmeyeceğimizi buradan bir kez daha ilan ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Saldırıları gerçekleştirenler hakkında gerekli tüm yasal işlemler başlatılmıştır’’

Açıklamasında ‘’Bu saldırıları gerçekleştirenler hakkında gerekli tüm yasal işlemler başlatılmıştır.’’ bilgisini veren Başkan Subaşı, ‘’Bu kabul edilemez tavır yalnızca belediyeyi değil, Bilecik’te yaşayan herkesi mağdur etmiştir. Halkın ulaşım hakkı gasp edilmiş, esnaf, işçi, memur, emekli, öğrenci demeden tüm kesimler bu zorbalığın hedefi haline getirilmiştir. Bilecikliler, bu yaşananlardan büyük rahatsızlık duymaktadır. Ancak halkın çıkarları söz konusuysa hiçbir zorba ve zorbalığa asla boyun eğmeyeceğimizin de bilinmesini istiyoruz" dedi.

‘’Bilecik halkının iradesiyle alınan kararlar zorbalıkla değiştirilemez’’

Açıklamasında ‘’Bilecik halkının iradesiyle alınan kararların zorbalıkla değiştirilemeyeceğini hatırlatan Başkan Subaşı, ‘’Biz, her zaman esnafımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Ancak unutulmamalıdır ki, minibüs esnafı da bu şehirde yaşayan vatandaşlarımız sayesinde iş yapmaktadır. Bu çirkin olayları gerçekleştiren art niyetli bir grubun dışında birçok minibüs esnafının da bu yaşananları tasvip etmediği ve destek vermediğini biliyoruz. Ancak halkın refahını, yaşam hakkını ve huzurunu hiçe sayan bu gruba karşı boyun eğmemiz de mümkün değildir. Bilecik Belediyesi olarak, herkes için adil, erişilebilir ve güvenli bir ulaşım sağlamaya kararlıyız. Asgari ücretle geçinen ailelerimizi, eğitim hayatına tutunan öğrencilerimizi, emeklilerimizi ve tüm vatandaşlarımızı düşünerek hareket etmeye devam edeceğiz. Bilinmelidir ki, Vatandaşlarımızın huzurunu, güvenliğini ve hakkını korumak bizim en temel görevimizdir" dedi.