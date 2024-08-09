Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi önüne eczane ve medikal malzeme satış yeri olmak kaydıyla yapılan 4 işyeri ihaleyle 6 yıllığına kiraya verildi.

Bilecik merkez Pelitözü Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde İl Özel İdare tarafından yaptırılan bitişik nizam 4 iş yeri perşembe günü eczane ve medikal malzeme satış yeri olarak kiraya çıkacak. 77 metrekare alan işyerleri aylık muhammen kira bedeli 50 bin TL’den Bilecik İl Özel İdaresi İl Encümeni Toplantı Salonunda ihaleye çıktı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı başkanlığındaki ihalede medikal malzeme satış yeri aylık 60 bin TL kira bedeli ile Can Hilal Sağlık Medikal aldı. 3 adet eczane yerinden 2’si Olcay Eczanesi Sahibi Ender Olcay ve Arif Eczanesi sahibi Arif Yılmaz tarafından aylık 55 bin TL kira bedeli ile 1’i ise Bayırköy beldesinde faaliyet gösteren Uygar Eczanesi sahibi Uygar Yöntem tarafından 56 bin TL bedel ile kiralandı.