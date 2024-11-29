Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne Erzincan POMEM Müdürü Hakan Yılmaz atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte Bilecik İl Emniyet Müdürü Beyti Kalayı, Bingöl İl Emniyet Müdürlüğüne atandı. Kalaycı’nın yerine ise, Erzincan POMEM Müdürü Hakan Yılmaz atandı. Yılmaz, 5 Mayıs 1972 İstanbul doğumlu olup aslen Niğdelidir. 1990 yılında İstanbul Polis Kolejini ve 1994 yılında Polis Akademisini bitirerek Komiser Yardımcısı rütbesi ile İstanbul İl Müdürlüğünde göreve başlamıştır.

Sırası ile değişik rütbelerde İstanbul, Malatya, Sakarya ve ardından tekrar İstanbul İl Emniyet Müdürlüklerinde görev yapmıştır. Son olarak Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Fatih’ten sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevlerini yaptıktan sonra 2019 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi ederek Teftiş Kurulu Başkanlığında Polis Başmüfettişi olarak göreve başlamıştır.

Teftiş Kurulu Başkanlığında görevli iken İçişleri Bakanlığının 15 Ağustos 2024 tarihli atama kararı ile Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü olarak göreve başlamıştır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Hakan Yılmaz evli ve 1 çocuk babası.