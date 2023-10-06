Bilecik’te seyir halindeki 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Atakent Caddesi ile Sarmaşık Sokağın kesiştiği noktada meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halindeki Muammer Y. idaresindeki 11 ABS 193 plakalı otomobil ile sokak üzerinde seyir halindeki Gizem Ç. idaresindeki 26 KC 034 plaka otomobil çarpıştı. Kazada 26 KC 034 plakalı araç içinde yolcu olarak bulunan Hatice M. yaralandı. Yaralı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine tedavi altına alınırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.