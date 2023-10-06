Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, UNESCO tarafından “Yaşayan İnsan Hazinesi” kabul edilen Neşet Ertaş için Doğu Kışla’da özel bir etkinlik düzenledi.KOCAELİ (İGFA) - Vefatının 11. yılında “Bozkırın Tezenesi”nin en sevilen türküleri Kocaelililer için yorumlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Kent Konseyi, Orta Anadolu Eğitim ve Kültür Platformu tarafından düzenlenen etkinliğe Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz, Büyükşehir Koordinatörü Hasan Ayaz, sivil toplum temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Türkmen/Abdallık kültürünün ve müzik geleneğinin son büyük temsilcisi Neşet Ertaş’ın hayatı hakkında bir video gösterimiyle başlayan konsere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Konser alanını dolduran kalabalık türkülere hep birlikte eşlik etti. Hareketli türkülerin de seslendirildiği konserde katılımcılar unutulmayacak bir gece yaşadı.

TÜRKÜLERİYLE ANILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Kent Konseyi, Orta Anadolu Eğitim ve Kültür Platformu, Kocaeli Niğdeliler Derneği, Kocaeli Yozgatlılar Derneği, Kocaeli Kırşehirliler Derneği, Kocaeli Çankırılılar Derneği, Kocaeli Tokatlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Kocaeli Gölcük Kırıkkaleliler Derneği, Kocaeli Eskişehirliler Derneği, Kırşehir Öğrenim Gençliğine Yardım Derneği birlikteliğinde düzenlenen anma programında Neşet Ertaş’ın birbirinden güzel türküleri sanatçıların güçlü yorumları ile Kocaelililere duygu dolu anlar yaşattı.