Bilecik’te 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik merkez Atatürk Bulvarı Tepebaşı mevkiinde meydana geldi. Tepebaşı kavşağından sanayi istikametine seyir halindeki 11 ABY 033 plakalı otomobil sürücü Gürdal Ö. Hamsu Köprüsüne gelmeden yaya geçinden karşıya geçmekte olan bir şahsa yol vermek için durdu. Arkasında seyreden 11 AR 808 plakalı otomobil sürücüsü Bahtiyar K.’de yavaşlayınca, Oğuzhan A. idaresindeki 35 GA 8247 plakalı otomobili ile duramayıp arkadan araca çarptı. Çarpmanın etsiyle kontrolden çıkan 35 GA 8247 plakalı otomobili, yolun sağında park bulunan 11 ABL 989 plakalı araca çarparak durabildi. Bu araçlara arkasından seyir halinde bulunan 11 DM 532 plakalı otomobil sürücüsü Ayşe D.K.’de duramayarak çarpması sonucu 5 araçlı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 35 GA 8247 plakalı araç sürücüsü Oğuzhan A. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu polis kazayla ilgili inceleme başlatmış.