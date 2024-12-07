Bilecik Valisi Şefik Aygöl, ağaçlandırma çalışmaları, orman yangınlarıyla mücadele, kırsal kalkınmayı destekleyen projeler ve ormancılıkla ilgili bilgilendirme faaliyetleri ile ilgili toplantı yaptı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl başkanlığında Orman İşletme Müdürlüğü’nde yapılan toplantıda ormanların korunması ve geliştirilmesi adına gerçekleştirilen projeler, geleceğe nefes olacak adımlar ele alındı. Vali Aygöl, yüzde 57’si ormanlarla kaplı olan Bilecik, Türkiye genelinde ilk 11’de yer almaktadır. Bilgi notunu düştükten sonra, Ormanların korunması ve geliştirilmesi adına gerçekleştirilen projeler, geleceğe nefes olacak adımlar arasında bulunmakta olduğunu söyledi.